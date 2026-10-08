Denuncian abuso sexual contra adulta mayor en La Unión, Antioquia: tras 15 días, agresor sigue libre

Casi dos semanas después de la presunta agresión sexual contra una mujer de aproximadamente 83 años en La Unión, Oriente antioqueño, el señalado responsable continúa sin ser capturado.

El caso, ocurrido el 26 de septiembre, ha generado cuestionamientos en redes sociales por los avances de la investigación y el acompañamiento institucional a la víctima y su familia.

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La denuncia se conoce en medio de la conmoción nacional por la muerte de Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años que fue hallada a finales de agosto con múltiples heridas y presuntos signos de abuso sexual en un potrero cerca de su vivienda, en San Bernardo, Nariño.

En el caso de La Unión, según el reporte de la Policía, las autoridades conocieron la situación cuando la adulta mayor ingresó al servicio de urgencias del hospital municipal. Se activó el Código Fucsia y se brindó atención médica y psicológica.



La víctima habría aportado información sobre el vehículo en el que se movilizaba el presunto agresor. A través de las cámaras de seguridad, las autoridades ubicaron el automotor, que fue encontrado abandonado en el parque Skate del municipio.

Horas después, la Policía identificó a un hombre que llegó a recoger el vehículo y estableció que sería hermano del señalado. De acuerdo con el informe oficial, el familiar manifestó que el presunto agresor le había pedido recuperar el carro porque era buscado por las autoridades y aseguró desconocer su paradero.

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La Policía remitió un informe al fiscal 18 seccional de La Ceja con información recopilada y registros de las cámaras de seguridad. Según el reporte, se adelantan labores para ubicar al sospechoso y completar su identificación con el propósito de materializar una orden de captura.

Ante los cuestionamientos, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, afirmó que la Administración activó las rutas de atención y entregó el material probatorio disponible. También pidió proteger la identidad de la víctima para evitar su revictimización.

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"Hoy, a través de las redes sociales, me parece que están desinformando, porque quiero contarles que desde el momento cero activamos el Código Fucsia y todas las entidades públicas y de decisiones están trabajando para esclarecer el hecho", precisó.