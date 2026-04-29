En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instituto de Cancerología
Colpensiones
Papa León XIV
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desconocidos asesinaron a un perro y raptaron a otros dos por supuesta venganza en Antioquia

Desconocidos asesinaron a un perro y raptaron a otros dos por supuesta venganza en Antioquia

Se espera que las autoridades correspondientes puedan esclarecer este hecho que ha causado consternación en el Oriente antioqueño donde piden justicia por los animales asesinados.

Desconocidos asesinaron a un perro y raptaron a otros dos caninos por supuesta venganza en Antioquia.
Desconocidos asesinaron a un perro y raptaron a otros dos caninos por supuesta venganza en Antioquia.
Foto: suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Las autoridades en el Oriente antioqueño investigan un caso de maltrato animal en la vereda La Sonadora de El Carmen de Viboral en donde un perro murió y otros dos están desaparecidos hace varios días porque, al parecer, se comieron los huevos de una finca vecina.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud qué pasó en este lugar de la zona rural, la comunidad denuncia que uno de los caninos fue asesinado y encontrado con impactos de arma de fuego y al lado de algunos huevos, lo que daría algunas pistas.

El secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, aseguró que ya la Alcaldía está al tanto de la compleja situación y que avanzan en las pesquisas correspondientes para determinar las causas de la muerte y desaparición de los perros.: "Activar también al grupo de la policía especializada en este tipo de situaciones, también colectando como el material probatorio para poder, pues, digamos, verificar y entender un poco cuáles pueden haber sido las causas de de esta situación", manifestó.

Lea también:

  1. Accidente de tránsito en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia.jpg
    Accidente de tránsito en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia.
    Suministrada
    Antioquia

    Aparatoso accidente de tránsito dejó una persona muerta en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia

  2. Síntomas de la varicela
    Varicela / imagen de referencia.
    Foto: Freepik
    Antioquia

    Encendieron las alertas por un brote de varicela en una institución educativa de Bello, Antioquia

Las denuncias sobre la muerte del animal llegará a la Fiscalía General de la Nación y los afectados por este delito insisten que podría haber sido una retaliación por parte de una supuesta finca de cría de gallos de pelea de donde, al parecer, los perros se habrían comido los huevos.

Se espera que las autoridades correspondientes puedan esclarecer este hecho que ha causado consternación en el Oriente antioqueño donde piden justicia por los animales asesinados y desaparecidos en zona rural de El Carmen de Viboral.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Policía Nacional

Maltrato animal

Publicidad

Publicidad

Publicidad