Desconocidos asesinaron a un perro y raptaron a otros dos por supuesta venganza en Antioquia

Las autoridades en el Oriente antioqueño investigan un caso de maltrato animal en la vereda La Sonadora de El Carmen de Viboral en donde un perro murió y otros dos están desaparecidos hace varios días porque, al parecer, se comieron los huevos de una finca vecina.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud qué pasó en este lugar de la zona rural, la comunidad denuncia que uno de los caninos fue asesinado y encontrado con impactos de arma de fuego y al lado de algunos huevos, lo que daría algunas pistas.

El secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, aseguró que ya la Alcaldía está al tanto de la compleja situación y que avanzan en las pesquisas correspondientes para determinar las causas de la muerte y desaparición de los perros.: "Activar también al grupo de la policía especializada en este tipo de situaciones, también colectando como el material probatorio para poder, pues, digamos, verificar y entender un poco cuáles pueden haber sido las causas de de esta situación", manifestó.

Las denuncias sobre la muerte del animal llegará a la Fiscalía General de la Nación y los afectados por este delito insisten que podría haber sido una retaliación por parte de una supuesta finca de cría de gallos de pelea de donde, al parecer, los perros se habrían comido los huevos.



Se espera que las autoridades correspondientes puedan esclarecer este hecho que ha causado consternación en el Oriente antioqueño donde piden justicia por los animales asesinados y desaparecidos en zona rural de El Carmen de Viboral.