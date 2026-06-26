Desde Envigado envían a equipos especializado en búsqueda y rescate hacía Venezuela

Personal especializado en búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Envigado viajó a Venezuela para apoyar en las labores de rescate luego de los terremotos en el vecino país.

Personal especializado en búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Envigado viajó a Venezuela para apoyar en las labores de rescate luego de los terremotos en el vecino país.

El Gobernador Andrés Julián informó que un grupo especializado del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado viaja a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por el fuerte terremoto que golpeó en las últimas horas a ese país.

El mandatario departamental expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó la difícil situación humanitaria que enfrentan miles de familias tras la emergencia.



Impactantes imágenes aéreas de La Guaira. Foto: Captura de video

El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, explicó en qué consistirán las tareas de búsqueda y rescate de este personal en el vecino país.

“Estos jóvenes han podido lograr excelentes niveles de capacitación y de entrenamiento. Hacen parte fundamental de las operaciones que se realizarán en el territorio venezolano. Ellos salen ya para la ciudad de Bogotá y luego viajan a Caracas para dirigirse a los lugares donde más sea útil eh su especialidad”, aseguró.

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La misión está liderada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, reconocido por su experiencia en atención de emergencias y operaciones de rescate, que llevará capacidades técnicas y personal entrenado para apoyar las tareas en las zonas más afectadas por el sismo.

Además, la Gobernación informó que la Cruz Roja, seccional Antioquia, habilitó una cuenta de ahorros para recibir las ayudas económicas.