Desmantelan fábrica de billetes falsos en Sopetrán, Antioquia: capturaron cuatro personas

Un nuevo golpe contra las redes dedicadas a la falsificación de dinero se registró en Antioquia, donde una operación conjunta de las autoridades permitió desmantelar una organización criminal que producía y distribuía billetes falsos de pesos colombianos y moneda extranjera.

El operativo, denominado ‘Talero’, terminó con la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura, que tenía su centro de coordinación en Medellín y una fábrica ilegal en zona rural de Sopetrán.

Publicidad

Según las investigaciones, sus integrantes aprovechaban sus conocimientos en artes gráficas y utilizaban establecimientos de litografía como fachada para conseguir materiales y desarrollar sus actividades sin levantar sospechas en el occidente de Antioquia.

La distribución también tenía una estructura organizada. Los billetes falsificados eran enviados mediante intermediarios que utilizaban empresas de transporte público para trasladarlos hacia distintos departamentos del país, buscando evadir los controles de las autoridades.



En el municipio de Sopetrán desmantelaron una fábrica clandestina de billetes falsos que distribuía estas divisas a Medellín y otras zonas del país. Las autoridades capturaron a cuatro hombres e incautaron armas y más de 600 mil dólares falsos. #VocesySonidos pic.twitter.com/Y3tWlT85EY — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 2, 2026

Los cuatro sospechosos fueron detenidos durante cuatro allanamientos realizados simultáneamente en Medellín y Sopetrán. En los procedimientos también se incautaron 601.777 dólares americanos falsos, una imprenta litográfica, dos armas de fuego y dos armas traumáticas, cinco celulares y tres computadores portátiles.

Publicidad

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso judicial por los presuntos delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y porte ilegal de armas de fuego.