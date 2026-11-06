Después de seis años, Grupo EPM volvió a colocar bonos en el mercado internacional

Después de seis años, EPM volvió a colocar bonos en el mercado internacional. Con la transacción por 1.000 millones de dólares, la empresa aseguró que busca fortalecer su liquidez para atender necesidades financieras de mediano plazo

En un escenario de mayores exigencias para el sector energético y de incertidumbre frente al comportamiento de los mercados internacionales, Empresas Públicas de Medellín (EPM) acudió nuevamente al mercado internacional de capitales para conseguir recursos a través de la colocación de bonos.

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La transacción marca el regreso de EPM a este mecanismo después de seis años y recibió órdenes de compra de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina por mil millones de dólares. La emisión está prevista para el 10 de noviembre de 2026 y contempla un único tramo de deuda en esa misma divisa, con un plazo de siete años y vencimiento en 2033.

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EPM explicó que los recursos permitirán mejorar su liquidez, cubrir compromisos financieros de mediano plazo y anticipar parte de las necesidades previstas para 2027 y los próximos años.

La decisión se produce cuando el sistema energético colombiano enfrenta desafíos que pueden aumentar las presiones sobre las empresas del sector. Entre ellos están los efectos de fenómenos climáticos como El Niño, que pueden reducir los aportes de agua a los embalses y comprometer la generación hidroeléctrica, además de las necesidades de inversión para garantizar la disponibilidad y continuidad del servicio.

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La compañía destacó la recepción de órdenes de inversionistas internacionales como una señal de interés por su capacidad de pago y perspectivas de la compañía, incluso en un contexto de volatilidad financiera y retos para el sector de los servicios públicos.