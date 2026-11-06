Hallan explosivos y elementos para drones en embarcación ubicada en el Litoral de San Juan, Chocó

En una embarcación abandonada en el Litoral de San Juan, Chocó, autoridades hallaron nueve artefactos explosivos y elementos para drones. Según la Armada Nacional, el material estaría destinado a atentados contra la fuerza pública en la zona.

En medio de las acciones violentas de las últimas semanas por parte de grupos armados en el departamento de Chocó, las autoridades propinaron un nuevo golpe a las capacidades logísticas y terroristas tras la incautación de material de guerra.

Publicidad

Le puede interesar: Ataque con explosivos contra el peaje de Media Canoa, en la vía Cali-Buga

Se trata de nueve morteros adaptados para su lanzamiento mediante drones que fueron descubiertos por tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 en una embarcación abandonada en la zona conocida como Munguidó del municipio de Litoral de San Juan.



En una embarcación abandonada en Litoral de San Juan, #Chocó, autoridades hallaron nueve artefactos explosivos y drones. Según la @ArmadaColombia, el material estaría destinado a atentados contra la fuerza pública en la zona. #MañanasBlu pic.twitter.com/Kv1Cl20QPz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 6, 2026

Según el coronel Edmar Rodríguez, comandante de esta unidad militar, en el lugar también se encontraban cuatro baterías y dos pares de hélices para drones, un cargador de baterías y una antena Starlink mini con seis cables de conexión.

Publicidad

"Es importante destacar que este resultado se produce en un contexto reciente de acciones terrorista contra la fuerza pública, lo que reafirma la necesidad de mantener una ofensiva militar permanente y contundente, sostenida para anticipar y neutralizar cualquier tipo de amenaza", aseveró.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, quienes avanzan en las investigaciones para determinar el grupo armado al que pertenecían estos elementos con los que posiblemente se perpetrarían atentados contra la fuerza pública y la población civil.

Publicidad

En la zona, la Defensoría del Pueblo ha identificado dos estructuras armadas que disputan el control territorial: el Frente de Guerra Occidental Che Guevara, del ELN, y el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc.

Según la Alerta Temprana 010 de 2026, la confrontación gira alrededor del dominio de la quebrada Munguidó, un corredor estratégico para las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico y para economías ilegales como la minería y la extracción de madera.