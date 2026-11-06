El ahorro de agua en el Valle de Aburrá no alcanza el 45 % de la meta de EPM: el embalse de La Fe tiene el menor cumplimiento con poco menos del 35 %. Autoridades reiteran el llamado a ahorrar para evitar nuevas restricciones

El ahorro de agua en los hogares del Valle de Aburrá continúa por debajo de los niveles esperados y, según el último reporte, solamente uno de los tres sistemas de abastecimiento supera el 50 % de la meta establecida, cifra que preocupa en Empresas Públicas de Medellín.

Publicidad

El panorama más preocupante se reporta en el sistema La Fe, que abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el Sur de Medellín. Allí, el ahorro promedio es de apenas 24 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros, lo que representa un cumplimiento del 34,3 %.

Por su parte, el embalse Riogrande II que suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y sectores del Occidente y Noroccidente de Medellín, registra un ahorro de 33 litros diarios por hogar, equivalente al 47,1 % de la meta y una diferencia de 37 litros para alcanzar la meta.



En el sistema Piedras Blancas, que abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, el ahorro alcanza los 48 litros por hogar al día, es decir, el 52,2 % de los 92 litros establecidos como objetivo en esta zona donde se han programado los racionamientos semanas atrás.

El gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, Santiago Wilches, volvió a reiterar la importancia en que la ciudadanía mantenga buenos hábitos de consumo de agua para evitar que vuelvan nuevamente los racionamientos.

Publicidad

Le puede interesar: Urabá da un paso clave para tener agua potable: aprueban $1,3 billones para las obras

“Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo, hay que incrementar el ahorro porque las épocas más complejas del fenómeno del Niño todavía están por venir. El próximo 9 de noviembre anunciaremos cuál será el comportamiento que tendremos, es decir, si volvemos a las interrupciones o definitivamente las suspendemos otra semana”, aseveró el funcionario.

Publicidad

Desde EPM recordaron que las lluvias aisladas, como las de las últimas horas, no representan una recuperación inmediata de los embalses y que la única opción para tener más reservas son lluvias constantes y prolongadas, cosas que no está pasando en la región y por lo que el llamado ha sido al ahorro voluntario en todas las viviendas.