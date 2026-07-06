Destruyen 4 máquinas mineras del Clan del Golfo en Antioquia: producían 10.000 millones por mes

El Ejército Nacional intervino cuatro unidades de minería ilegal al servicio del Clan del Golfo en el Magdalena Medio antioqueño. Al mes la actividad ilícita dejaba ganancias cercanas a los 10.000 millones de pesos.

En una operación militar, la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional intervino varias unidades de producción minera ilegal en zona rural de Puerto Triunfo, Antioquia, afectando significativamente las finanzas del Clan del Golfo.

De acuerdo con las autoridades, la actividad ilícita estaría presuntamente al servicio de la Subestructura Pacificadores de Samaná y durante la ofensiva fueron intervenidas cuatro unidades de producción minera a cielo abierto.

En el procedimiento realizado en el Magdalena Medio antioqueño también se realizó la inutilización controlada de cuatro clasificadoras, diez motobombas, una planta eléctrica y cerca de 300 metros de manguera utilizados para la extracción ilegal de oro.



Los elementos destruidos tendrían un valor superior a los 68 millones de pesos y, además, las autoridades estiman que el lugar generaba una producción cercana a 16.200 gramos de oro al mes, equivalente a aproximadamente 8.568 millones de pesos dentro del comercio ilícito.

Según el Ejército Nacional, este resultado representa una afectación significativa a las rentas del Clan del Golfo, limitando su capacidad para adquirir material de guerra y ejecutar acciones delictivas que ponen en riesgo la seguridad en el departamento de Antioquia.

Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán desarrollando operaciones de este tipo para combatir las fuentes de financiación de los grupos armados organizados y proteger los recursos naturales de la subregión antioqueña.