Directora de víctimas responde a Fico: "En ningún momento hemos dejado de atender"

Tras enviarle una carta en la que le pedía al alcalde Federico Gutiérrez apoyo con personal en los Puntos de Atención a las Víctimas (PAV), la directora de este dependencia en Antioquia aclaró que en ningún momento han dejado de atender esta población en Medellín, ni que tampoco se registren cierres de las sedes por la falta de orientadores y documentadores contratados.

Esto luego de que el mandatario aseverara que el Gobierno nacional dejó sin apoyo a las víctimas en Medellín y que no dejaron presupuesto, lo que calificó también como una incoherencia a propósito de que por estos días el presidente Gustavo Petro defendió la memoria de las víctimas de La Escombrera de la comuna 13, en medio de la polémica por los murales que fueron pintados en la ciudad.

Publicidad

Al respecto, Claudia Patricia Vallejo, la autora de la carta, señaló que si bien sí existen procesos administrativos naturales al inicio del año que ha tenido dificultades, relacionados con la contratación del operador que gestionará los equipos de trabajo que no están contratados todavía, esto no quiere decir que no haya atención, e incluso recordó que las Alcaldías por ley también les compete adelantar estas atenciones.

"Lamentablemente se presentó por el proceso de contratación, pero en ningún momento la Unidad para las Víctimas ha dejado de atender a las víctimas. Hemos trabajado durante todo el año, donde el 24 fue el comienzo de este año. La sede de la unidad nunca ha estado cerrada, en el horario habitual. Estamos pendientes también, obviamente, de las situaciones de emergencia que se están presentando también en el resto del departamento de Antioquia para poder prestar ese servicio", detalló la directora.

Al ser una responsabilidad compartida, señaló la funcionaria, “la Alcaldía de Medellín, al igual que otras entidades locales, tiene un papel fundamental en la sostenibilidad de los PAV, no sólo en términos de recursos, sino también en la infraestructura necesaria para garantizar que las víctimas reciban una atención digna y de calidad”.

Publicidad

Finalmente, apuntó que la Unidad para la Atención a las Víctimas cuenta con canales de atención como Unidad en Línea, a través de los cuales las víctimas pueden seguir recibiendo orientación y soporte en tiempo real.

Recordemos que el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, también había opinado que mientras el presidente se mostraba preocupado por la dignidad de las víctimas en Medellín "hoy deja sin atención a 356,411 víctimas del conflicto armado por retrasos en la contratación de la Unidad Nacional para las Víctimas".