Docentes estarían sacando de clases a estudiantes del Sena en Medellín para hacer campaña

En vísperas de las elecciones del próximo 21 de junio en las últimas horas se conoció la denuncia de aparentes presiones a estudiantes del Sena en Medellín para votar en favor del candidato Iván Cepeda.

Según el reporte del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, aprendices e incluso instructores manifestaron que el sindicato estaría sacando de clases a integrantes de la comunidad educativa en la sede Minorista para llevarlos a auditorios donde se estaría haciendo proselitismo político disfrazado de actividad institucional.

En estos espacios, los discursos estarían encaminados a resaltar los logros del Gobierno nacional en materia de derechos laborales y educativos. Además, el corporado mencionó que profesores han denunciado que los están obligando a poner recursos para la campaña del candidato del continuismo so pena de cancelarles el contrato que tienen con la entidad.

Tras estas afirmaciones, en las últimas horas el Sena se pronunció a través de un comunicado explicando que las actividades de organizaciones sindicales gozan de autonomía e independencia en el contexto de las garantías constitucionales.



“Las opiniones, expresiones, mensajes o posiciones que puedan ser emitidas durante espacios organizados por dichas organizaciones no representan la postura institucional del Sena ni comprometen a sus directivas a nivel regional o nacional”, se lee en la carta.

También, desde la institución aseguraron desconocer presiones para favorecer a algún candidato presidencial en contienda y rechazaron este tipo de conductas.

“La Regional Antioquia adelantará las verificaciones correspondientes para establecer si existe alguna situación que deba ser objeto de revisión institucional”, especificaron.