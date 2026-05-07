Dos hombres fueron individualizados como responsables de asesinato de líder social de Bello

Dos hombres ya fueron individualizados por las autoridades como presuntos responsables del crimen de la lideresa comunal Sandra Nogales en el municipio de Bello. Los victimarios se movilizaban en una motocicleta

Organismos judiciales en el Norte del Valle de Aburrá avanzan en las acciones que permitan capturar a los responsables y esclarecer la circunstancias en las que se produjo el crimen de Sandra Nogales, lideresa comunal del municipio de Bello.

El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que avanzan por buen camino las pesquisas sobre los hechos ocurridos en el barrio Las Vegas donde la mujer fue ultimada con disparos de arma de fuego cuando caminaba en compañía de su esposo, quien resultó herido.

Según el uniformado, los sicarios ya fueron individualizados, así como la moto en la que se movilizaban y utilizaron para huir tras perpetrar el ataque armado.



“Activamos la búsqueda, hemos podido identificar, individualizar los dos sujetos, individualizar los dos sujetos en un lugar de los hechos, pudimos reconocer las características y la identificación de la motocicleta. Toda esta información hace parte a un proceso judicial que se está adelantando con la fiscalía”, aseguró el coronel.

Hasta el momento no se conocen reportes sobre amenazas previas o cualquier riesgo para la vida de Nogales, quien se desempeñaba como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas.