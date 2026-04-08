Asesinan a mujer en su propia casa en Baranoa: sicarios fingieron que iban a comprar hielo

En la sala de su casa cayó muerta Maribis del Socorro Escobar González luego de que hombres armados llegaron, llamaron su atención y le dispararon a quemarropa en varias ocasiones, antes de huir en una motocicleta con rumbo desconocido.

Testigos contaron que los asesinos llegaron a la vivienda, ubicada en la urbanización La Paz del municipio de Baranoa (Atlántico), tocaron la puerta y le dijeron a la víctima que estaban interesados en comprar una de las cubetas de hielo que ella solía vender.

La mujer, de 56 años, creyó en las palabras de los sicarios y quiso atenderlos: fue a la nevera, sacó el hielo y cuando se acercó a despacharles, le dispararon hasta verla muerta.

El caso apenas es materia de investigación; sin embargo, no se descarta una posible extorsión entre las hipótesis de este crimen, el cual ocurre a menos de 24 horas del asesinato de una trabajadora al interior de una miscelánea del municipio de Sabanagrande.



Con ambos casos se eleva a 25 el número de mujeres asesinadas este año en el Atlántico.