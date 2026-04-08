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Asesinan a mujer en su propia casa en Baranoa: sicarios fingieron que iban a comprar hielo

Con este crimen ya van 25 mujeres asesinadas este año en el departamento del Atlántico.

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