Dos delincuentes fueron linchados en Bello, Antioquia, tras intentar hurtar a un hombre

Dos delincuentes fueron protagonistas de una situación que causó pánico a las afueras del Centro Comercial Puerta del Norte del municipio de Bello, cuando en medio de un intento de hurto terminaron linchados por la misma comunidad.

Las autoridades mencionaron que los dos hombres abordaron un vehículo que en su interior llevaba a una persona con dos menores de edad. Ante el intento de robo, la víctima, un intendente de la Policía Nacional en retiro, forcejeó con los delincuentes y logró quitarles el arma traumática que tenían en su poder.

En medio de la tensión del momento, el exuniformado acción el arma e hirió a uno de los ladrones en la parte de las costillas, se montó a su vehículo y se fue del lugar sin que hasta ahora se conozco denuncia alguna en contra de los dos hombres que quedaron tirados en vía pública.

Este hecho que fue presenciado por decenas de personas despertó en ellos el deseo de justicia por mano propia y, por ello, al ver a los hombres desarmados, decidieron golpearlos hasta que llegó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que los sacó del lugar para salvaguardar su integridad.



Una vez estos hombres en poder de las autoridades, se determinó que la moto en la que intentaron cometer el hurto era robada, por esto, se procedió con su captura, a pesar de no tener ninguna denuncia en su contra por este hecho que causó pánico en el Norte del Valle de Aburrá.