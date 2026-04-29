Minsalud denuncia irregularidades en sistema de salud: “A 154 mujeres las operaron del pene”

En el marco de un nuevo consejo de ministros adelantado este martes 28 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, denunció irregularidades en los procedimientos que reportan en la facturación las EPS.

En medio de las denuncias, lanzó graves acusaciones; las que más llamaron la atención fueron los casos en los que a un mismo paciente se le habrían registrado hasta cinco cirugías de apéndice, pero además registran 154 mujeres operadas de pene.

El funcionario aseguró que los recientes hallazgos hacen parte de nuevos mecanismos de verificación implementados para auditar las cuentas del sistema de salud. Durante la revisión, señaló, se detectaron irregularidades graves en la facturación. “Cuando comenzamos a revisar las facturas encontramos verdaderas aberraciones”, afirmó.

Pacientes operados múltiples veces sin justificación, procedimientos médicos inconsistentes, fueron las principales denuncias del jefe de cartera, sin embargo, también mencionó la facturación con sobrecostos millonarios por procedimientos y medicamentos.



Como ejemplo, mencionó un caso en el que se facturó un fármaco por más de 600 millones de pesos, pese a que su costo oficial ronda los 80 millones.

#ConsejoDeMinistros I MinSalud alerta que la mayoría de EPS no cumple indicadores financieros.



El jefe de la cartera de salud, Guillermo Jaramillo, advirtió que varias entidades siguen recibiendo recursos públicos pese a tener patrimonio negativo y fallas en reservas técnicas.… pic.twitter.com/O0j8OAAoI8 — Radio Nacional CO (@RadNalCo) April 29, 2026

También alertó sobre el nivel de gasto en medicamentos dentro del sistema, que estaría cerca del 25% del total de los recursos, una proporción que calificó como elevada frente a estándares internacionales, donde este rubro suele ubicarse entre el 10% y el 15%, sin que ello se traduzca en una mejor atención para los pacientes.

Otro de los puntos expuestos fue la presunta facturación de servicios a personas fallecidas. Según indicó, se encontraron más de 300.000 registros asociados a cobros por pacientes muertos, lo que, de confirmarse, implicaría un grave desvío de recursos públicos.

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Finalmente, el ministro sostuvo que estos hallazgos evidencian fallas estructurales y posibles prácticas irregulares en el sistema, por lo que insistió en la necesidad de reforzar los controles y avanzar en reformas que garanticen mayor transparencia en el manejo de los recursos de la salud.