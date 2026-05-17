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Dos hombres muertos deja confrontación armada en el corregimiento Altavista de Medellín

La situación se habría derivado cuando civiles intentaron huir tras ser requeridos por miembros de la fuerza pública en medio de labores de patrullaje y control.

Altavista.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Detonaciones que podrían ser de arma de fuego y personas heridas alertaron a habitantes del corregimiento de Altavista, en el occidente de Medellín, quienes dieron aviso a organismos de seguridad sobre una situación en la que están implicados miembros de la fuerza pública.

Los hechos ocurrieron en el sector conocido como Cantarrana, donde, según el reporte preliminar, dos hombres resultaron muertos tras un procedimiento adelantado por soldados adscritos a la Cuarta Brigada.

Versiones extraoficiales indican que los militares se encontraban en labores de patrullaje cuando identificaron unos sujetos sospechosos que, tras ser requeridos, emprendieron la huida. En medio de la situación, los soldados habrían accionado sus armas de fuego, provocando el deceso de  Wilder Alexander Pérez Agudelo y Julián Gallego Posada, de 36 y 26 años de edad, respectivamente.

Panorámica de Medellín.

De igual manera, resultaron lesionados dos hombres de 21 y  22 años de edad que fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica y se encuentran con pronóstico estable.

En el lugar fue hallada una pistola de letalidad reducida calibre 9 milímetros que quedó a disposición de las autoridades judiciales para el respectivo proceso investigativo que avanza sobre el caso.

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