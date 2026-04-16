Dos músicos antioqueños, entre los 10 colombianos distinguidos por Embajada de Colombia en España

Dos músicos antioqueños hacen parte de la lista de 10 colombianos que fueron distinguidos por la Embajada en España por contribuir al fortalecimiento de la imagen del país en territorio ibérico.

Uno de los distinguidos es Juan Pablo Valencia, un músico de Medellín que ha dirigido diversas orquestas en Europa y Latinoamérica, en un trayectoria que consolidó tras comenzar en la red de escuelas de música de la capital antioqueña.

Distinción recibida por Juan Pablo por la Embajada de Colombia en España. Foto: suministrada.

Juan Pablo, aunque aseguró sentirse sorprendido por la distinción, señaló que la misma es un reconocimiento, no solo a él, sino al talento de Medellín y Antioquia: "Recalca una vez más que el talento colombiano y en este caso el talento paisa, es un talento que no solo es referente a nivel local o nacional, sino también que tiene las capacidades para estar abierto al mundo, y en esta oportunidad pues en mi caso a España", dijo a Blu Radio.

La otra distinción para el departamento la recibió la violinista Clara Rojas, integrante de una familia de músicos, para quien este reconocimiento es, a la vez, un impulso a su carrera lejos de su país.



"Me llena de muchísima más fuerza para seguir y para seguir luchando porque muchas veces uno estando lejos de casa todo todo el tema se complica pero todos estos incentivos hacen que sepas y que te corrobores cada día que la que las decisiones que toma uno de vida sí valen la pena", señaló por su parte Rojas.

De esta historia cabe resaltar también que Juan Pablo y Clara, elegidos entre casi 30 candidatos, llegaron a coincidir cuando sus carreras apenas comenzaban, en la red de escuelas de música de Medellín.