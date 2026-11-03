Dos personas, entre ellas una niña de 5 años, murieron por inmersión el fin de semana en Antioquia

Las muertes en medio de paseos en afluentes siguen despertando preocupación en Antioquia, luego de dos recientes casos registrados durante el fin de semana, en los que perdieron la vida una niña de cinco años y un joven de 19 años. Los hechos ocurrieron en Turbo, en el Urabá antioqueño, y en Puerto Triunfo, en el Oriente del departamento.

El primero corresponde a Scarlett Pérez, una niña de cinco años que falleció mientras disfrutaba de un paseo familiar en Playa Dulce, en el distrito de Turbo.

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De acuerdo con la información de las autoridades, cuando sus familiares se percataron de que la menor no estaba, solicitaron ayuda a los organismos de socorro para encontrarla. Tras las labores de búsqueda, su cuerpo fue localizado y, aunque el personal de atención de emergencias intentó reanimarla, no fue posible recuperar sus signos vitales. La niña fue trasladada a un centro asistencial, donde confirmaron su fallecimiento.

El segundo caso ocurrió en el Oriente antioqueño. Mateo Valencia Arbeláez, de 19 años y residente de El Carmen de Viboral, desapareció luego de ingresar a las aguas del río Cocorná, en el corregimiento de Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo.



Según la información preliminar, el joven se sumergió en el afluente y no volvió a salir a la superficie. Desde entonces, sus familiares y allegados solicitaron ayuda a través de redes sociales para encontrarlo y pidieron colaboración para dar con su paradero.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Nare también solicitó el apoyo de pescadores, navegantes y comunidades ribereñas para adelantar las labores de búsqueda aguas abajo y reportar cualquier información que permitiera localizarlo. Finalmente, durante la tarde de este lunes, fue encontrado el cuerpo sin vida del joven, con lo que terminó la búsqueda que se había extendido desde su desaparición.