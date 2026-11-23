Autoridades en la capital antioqueña investigan dos presuntos casos de intolerancia que terminaron con el mismo número de víctimas fatales en la capital antioqueña y que ya elevan a 219 el número de muertes violentas en lo corrido de 2026.

Uno de los hechos se registró en la calle 69 con calle 45 del barrio Aranjuez donde en medio de una riña entre dos hombres, uno de ellos identificado como Jan Carlos Tirado, resultó herido por arma cortopunzante.

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La víctima, de 27 años de edad, fue trasladado en una patrulla de la Policía Metropolitana a Policlínica a donde llegó sin signos vitales, mientras que el señalado agresor, de 36 años, fue capturado por las autoridades y le incautaron el arma con el que habría cometido el crimen.

El segundo hecho ocurrió al interior de una vivienda en el barrio Castilla donde vecinos reportaron a la línea de emergencia disparos al interior de una vivienda.



Tras la inspección del inmueble, en la cama de una de las habitaciones, se encontraba el cuerpo sin vida de Juan David Baena Ramírez, de 21 años de edad, con lesiones por arma de fuego a la altura de la cabeza.

Según versiones de vecinos entregadas a la policía, eran constantes los altercados de la víctima con habitantes del sector por su carácter impulsivo, sin embargo, las circunstancias en las que se produjeron los disparos hacen parte de las acciones que ya adelantan los entes judiciales.

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Con las recientes situaciones ya son 65 los homicidios en Medellín asociados a casos de convivencia, los cuales representan 39 casos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.