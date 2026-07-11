Ejes viales de Antioquia habilitados para puente festivo: hay 17 frentes de trabajo activos

Con motivo del puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá, la Gobernación de Antioquia informó que mantiene un amplio despliegue operativo para garantizar la movilidad y atender cualquier eventualidad en la red vial departamental.

En total, hay 17 frentes de trabajo con maquinaria que permanecen activos en diferentes subregiones, donde se ejecutan labores para responder a emergencias, intervenir puntos críticos y conservar las vías en condiciones seguras para los viajeros.

Las autoridades indicaron que los corredores con mayor flujo vehicular se encuentran habilitados, lo que permitirá la movilización de miles de personas durante el fin de semana festivo. No obstante, pidieron conducir con prudencia, debido a que en varios sectores continúan las labores de mantenimiento y atención de afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

La principal novedad en la red vial corresponde al cierre total de la vía Concordia–Betulia, a la altura del kilómetro 10+100, donde una falla geológica activa obliga a mantener suspendido el tránsito mientras avanzan las evaluaciones técnicas y las obras necesarias para mitigar el riesgo. Adicionalmente, continúa vigente la restricción para vehículos de carga pesada en el sector de Puente Iglesias.



De cara al retorno de vehículos al Valle de Aburrá, entre el domingo y el lunes se habilitarán, como de costumbre, reversibles en tramos de vías clave del Oriente y el Suroeste del departamento. Así lo indicó Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia.

"Domingo y lunes tenemos el reversible en el Túnel de Oriente, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche, para que aprovechemos la llegada al Área Metropolitana desde el Oriente. Y en Pacífico 1, el lunes, de 3:00 a 6:00 de la tarde, tendremos el unidireccional o reversible desde Camilo C hasta el municipio de Caldas", explicó el funcionario.

A estas medidas se suma una modificación temporal en la movilidad sobre la doble calzada Las Palmas. El domingo 12 y el lunes 13 de julio, entre las 5:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, se realizará la tradicional ciclovía, por lo que la circulación estará habilitada únicamente por un carril de ascenso, mientras el otro será destinado a la actividad recreativa.

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Como parte de las recomendaciones para este puente festivo, las autoridades invitaron a los conductores a planear sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización instalada en las vías, atender las instrucciones de los organismos de tránsito, reducir la velocidad en los sectores intervenidos y conducir con precaución para contribuir a un viaje seguro para todos los usuarios de la red vial departamental.