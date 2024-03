El Darién es una crisis que, como Ministerio Igualdad, nos supera: viceministra Luz María Múnera

Luego de que la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras informó que se vio obligada a suspender la atención médica a migrantes en el Darién, Luz María Múnera, viceministra de Poblaciones Excluidas, reconoció que la problemática migrante en el Urabá y Darién desborda las capacidades de atención por parte del Ministerio de la Igualdad.

Advirtiendo que les preocupa las consecuencias que pueda traer a la población migrante, la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras informó ,por medio de un comunicado, que desde el 4 de marzo se vio obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién.

Según la organización humanitaria, el gobierno panameño alega que actualmente no cuentan con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud, no obstante, han intentado obtener dicha renovación desde octubre de 2023 y no ha sido posible.

A eso se suma la reciente suspensión de servicios de transporte marítimos para migrantes en zonas como Turbo y Necoclí dejaron en evidencia la grave situación en el Urabá antioqueño y el Darién frente a cientos de personas que a diarios siguen exponiendo, incluso, sus vidas en búsqueda de continuar su travesía hacia el norte del continente.

Según la Organización Internacional para las Migraciones entre enero de 2018 y mediados de 2023 en la selva del Darién murieron o desaparecieron 258 personas, de las cuales al menos 41 eran menores de edad.

La situación sigue preocupando a las autoridades y recientemente Luz María Múnera, viceministra de Poblaciones Excluidas del Ministerio de la Igualdad, admitió que la problemática supera las capacidades de esa dependencia y requiere un abordaje estatal.

“El Darién sin lugar a dudas es una crisis, y es una crisis que a nosotros como Ministerio digamos nos supera, porque ahí juegan todas las estancias del Estado nuestro papel en El Darién y en cualquier lugar de frontera por donde están pasando los migrantes es la atención humanitaria, es lo fundamental”, aceptó.

La funcionaria indicó que trabajan para ofrecer una atención humanitaria que disminuya los riesgos de morbilidad en la travesía por la selva.

“Estamos con un programa que lo que busca es que si tú atiendes a los migrantes en su camino hacia el Tarín si tú los hidratas, si tú les das comida, si tú les das atención médica en muchos casos cuando llegan y van a pasar no pasan tan enfermos”, agregó.

De igual manera, la viceministra indicó que los esfuerzos se enfocan también en ofrecer mejores condiciones de vida a aquellos migrantes con vocación de residencia en las distintas zonas fronterizas del país, logrando que se inserten en las dinámicas económicas y garantizando el acceso a servicios fundamentales como la salud, la alimentación y la educación.