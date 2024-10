Emergencia en La Estrella por aguaceros: 17 familias damnificadas y pérdidas importantes

En el barrio Villa Mira del municipio de La Estrella, sur del área metropolitana del Valle de Aburrá, se registraron varias emergencia por las fuertes lluvias en las últimas horas. La creciente y el desbordamiento de la quebrada La Elvira causó la inundación y afectaciones por completo en 17 viviendas que están en la parte baja de ese sector, así lo confirmó el alcalde del municipio, Carlos Mario Gutiérrez.

"Ya los bomberos inicialmente hicieron un censo en la madrugada. Viene la defensa civil y hacen un censo también, más puntual vivienda por vivienda", confirmó el alcalde, quien se encuentra en la zona acompañando a los afectados.

Entre las pérdidas que dejó la inundación se registran cuatro vehículos y varios locales comerciales, además de enseres, electrodomésticos y ropa. Las familias afectadas a esta hora continúan sacando agua de sus viviendas y lamentando lo que quedo en pérdida total.

"Yo me levanté y toqué agua y entonces ya prendí la luz, miré y dije 'aquí no hay nada que hacer'. Abrí la puerta, estaba acuñada. Cuando veo toda la calle inundada, no, aquí no hay nada que hacer", relató Jairo Vázquez, damnificado de las fuertes lluvias en el municipio.

A esta hora continúan las autoridades en la zona realizando un censo de las afectaciones y de las personas damnificadas para determinar las ayudas humanitarias para las familias que perdieron todo a causa de la gran inundación.