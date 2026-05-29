En 12 horas las autoridades encontraron dos mujeres sin vida en el río Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que entre la tarde del 28 de mayo y la madrugada del 29 de mayo fueron encontrados dos cuerpos sin vida en el río Medellín, situación que ha acrecentado la preocupación de las autoridades.

El primer caso ocurrió cuando la ciudadana reportó un cuerpo en el afluente a la altura de la estación Acevedo del Metro de Medellín. La patrulla llegó al lugar, verificó la información y fue necesario el apoyo de unidades de Bomberos para la extracción del cuerpo de una mujer.

La información que se ha podido conocer es que el cuerpo quedó atrapado en un sistema de protección instalado por personal de obras públicas que se encontraba realizando trabajos en el lugar donde se hizo el primer hallazgo.

Horas después fue encontrado el segundo cuerpo en el río Medellín, esta vez en jurisdicción del barrio San Isidro hasta donde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegó al lugar y confirmó el cuerpo sin vida al interior del afluente.



Sobre este caso se ha sabido que hasta el lugar llegaron unidades de Bomberos, quienes extrajeron el cuerpo de una mujer con edad que oscila los 40 y 45 años, y que no se descarta que sea una mujer en condición de calle.

Mientras se investiga las causas de ambas muertes, hay que mencionar que en lo corrido de este año, las autoridades han hallado 17 cuerpos en el río Medellín, dos de esos casos ya fueron catalogados como homicidios.