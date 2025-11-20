En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encuentran a una mujer muerta en aguas del río Medellín: esto se sabe

Encuentran a una mujer muerta en aguas del río Medellín: esto se sabe

A la fecha en el departamento de Antioquia han sido asesinadas más de 50 mujeres, según las cifras de la Policía Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad