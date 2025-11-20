Encuentran a una mujer muerta en aguas del río Medellín: esto se sabe

La comunidad en el municipio de Barbosa no sale del asombro luego de que en las últimas horas fuera hallado el cuerpo de una mujer en las aguas del río Medellín. La situación fue reportada en el corregimiento de El Hatillo, en donde una persona encontró el cadáver flotando en el afluente.

Según las versiones preliminares entregadas por las autoridades tras recibir la alerta por parte de la comunidad varios uniformados llegaron hasta la zona del hallazgo, recuperaron el cuerpo y lograron determinar que se trataría de una mujer entre los 30 y 35 años que, al parecer, no tiene signos de violencia en su cuerpo.

Por ahora la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones pertinentes para poder determinar con exactitud cómo murió la mujer que aún no ha sido identificada y que habría podido fallecer de manera accidental. Sin embargo, las autoridades no descartan que la víctimas haya sido asesinada y luego arrojada la río Medellín.

Mientras tanto desde el Norte del Valle de Aburrá se espera obtener más información sobre este macabro hallazgo, por lo que las autoridades en la región piden la colaboración de la comunidad para poder conocer si hay algún reporte de desaparición vigente o si, quizás, en el corregimiento de El Hatillo se tiene conocimiento de alguna confrontación que pudo ser la causante de la muerte de la mujer.



Por último, cabe resaltar que a la fecha en el departamento de Antioquia han sido asesinadas más de 50 mujeres según las cifras de la Policía Nacional. La mayoría de los casos de violencia contra la mujer han ocurrido en el Valle de Aburrá en donde solo en Medellín han sido asesinadas 27 mujeres este año.