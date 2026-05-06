En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emilio Tapia
Clínica Juan N. Corpas
Hantavirus
Debate presidencial
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En menos de una semana dos mujeres han aparecido muertas en el río Medellín

En menos de una semana dos mujeres han aparecido muertas en el río Medellín

En lo corrido del año ya son cerca de 15 personas muertes que son halladas en el afluente.

Río Medellín
Río Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y diferentes autoridades de la subregión han mostrado su preocupación debido a que en menos de una semana se han hallado en el río Medellín dos cuerpos femeninos, ambas sin signos de violencia según los reportes oficiales.

A la creciente zozobra por personas que mueren o son asesinadas y luego lanzadas al río Medellín, las autoridades confirmaron que a la fecha son 13 cuerpos que han sido encontrados en diferentes jurisdicciones del afluente que atraviesa de lado a lado el Valle de Aburrá.

El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, reconoció la problemática e indicó que avanzan las investigaciones pertinentes para poder determinar con exactitud cómo murieron las dos mujeres encontradas en el río en la última semana.

"Son 13 cuerpos y de esos 13 occisos, en lo que va corrido del año, no se puede determinar sus causas de muerte. Los cuerpos son enviados a medicina legal, y bajo un proceso de necropsia se determina si la muerte fue violenta", indicó el uniformado.

Lea también:

  1. AGRESION A MUJER HOTEL MEDELLIN- DENUNCIAS ANTIOQUIA.jpg
    Foto: Denuncias Antioquia
    Antioquia

    Hombre que golpeó a mujer en hotel de Medellín quedó en libertad condicional

  2. Inadmitido Medellín.jpg
    Estadounidense expulsado en Medellín.
    Migración Colombia
    Antioquia

    Expulsaron a extranjero por megafiestas con mujeres y alto ruido que generaban molestia en Medellín

Dentro de las investigaciones que se adelantan para esclarecer las muertes, las autoridades no descartan aún que estas obedezcan a la delincuencia común o, incluso, ambas hayan fallecida por causas similares y relacionadas con el consumo de estupefacientes.

De momento, las alertas siguen encendidas en todo el Valle de Aburrá en donde lastimosamente el río Medellín se convierte en un cementerio improvisado usado, en su mayoría, por delincuentes que luego de asesinar arrojan los cuerpos al afluente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Valle de Aburrá

Medellín

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad