En menos de una semana dos mujeres han aparecido muertas en el río Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y diferentes autoridades de la subregión han mostrado su preocupación debido a que en menos de una semana se han hallado en el río Medellín dos cuerpos femeninos, ambas sin signos de violencia según los reportes oficiales.

A la creciente zozobra por personas que mueren o son asesinadas y luego lanzadas al río Medellín, las autoridades confirmaron que a la fecha son 13 cuerpos que han sido encontrados en diferentes jurisdicciones del afluente que atraviesa de lado a lado el Valle de Aburrá.

El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, reconoció la problemática e indicó que avanzan las investigaciones pertinentes para poder determinar con exactitud cómo murieron las dos mujeres encontradas en el río en la última semana.

"Son 13 cuerpos y de esos 13 occisos, en lo que va corrido del año, no se puede determinar sus causas de muerte. Los cuerpos son enviados a medicina legal, y bajo un proceso de necropsia se determina si la muerte fue violenta", indicó el uniformado.



Dentro de las investigaciones que se adelantan para esclarecer las muertes, las autoridades no descartan aún que estas obedezcan a la delincuencia común o, incluso, ambas hayan fallecida por causas similares y relacionadas con el consumo de estupefacientes.

De momento, las alertas siguen encendidas en todo el Valle de Aburrá en donde lastimosamente el río Medellín se convierte en un cementerio improvisado usado, en su mayoría, por delincuentes que luego de asesinar arrojan los cuerpos al afluente.