Hombre que golpeó a mujer en hotel de Medellín quedó en libertad condicional

No pasaron ni 24 horas desde que se conoció la brutal agresión que sufrió la trabajadora de un hotel en Medellín, cuando se confirmó que el agresor, que había hecho peticiones de carácter sexual a la víctima, quedó en libertad condicional por decisión de un juez que puso como precedente los problemas de salud mental del hombre.

Hay que recordar que en videos de cámaras de seguridad del establecimiento comercial quedó registrado como el hombre golpeó a la mujer en la cara, le lanzó un objeto contundente e, incluso, le dio patadas y puños cuando la víctima se encontraba en el piso. Sin embargo, y a pesar del material probatorio, el agresor hoy está andando por las calles como Pedro por su casa.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que la libertad del hombre, pensionado de la Policía Nacional por el Tribunal Médico, se otorgó a pesar de que su captura fue legalizada, se le habían imputados algunos delitos y se había solicitado la medida intramural por parte de la Fiscalía General de la Nación.

"Nos parece absurdo, nos parece riesgoso, nos parece peligroso. Ahí no podemos decir que hubo una riña, ahí no podemos decir que se trata simplemente de lesiones personales. Lo que todos vemos a la luz de nuestros ojos en esos videos es un ataque demencial, brutal y bárbaro", manifestó Villa.



A las voces de rechazo se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta de X que, “casi la mata. Es evidente el peligro que este tipo representa para la sociedad y para nuestras mujeres. Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo. El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios”.

El abogado penalista, Iván Durango, analizó el caso del hombre que agredió brutalmente a una mujer y manifestó que el victimario seguirá en proceso, "sigue vinculado penalmente y podría ser condenado. En un estado de derecho, los jueces no deciden por presión política, por redes sociales o por el nivel de indignación por pública".

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Mientras la mujer se recupera de la fuerte golpiza de la que fue víctima por la acceder a tener relaciones sexuales con el hombre, este debe mantenerse con una orden de alejamiento respecto a la víctima y al lugar en donde ocurrieron los hechos.