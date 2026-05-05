Cayeron Los Lisos, banda dedicada al robo de vehículos de alta gama en Medellín

Las autoridades en Medellín confirmaron que se logró la desarticulación del grupo delincuencial conocido como Los Lisos, señalado de robar vehículos de alta gama mediante el uso de tecnología especializada en la ciudad.

El operativo se dio tras una investigación que se extendió por 12 meses y en donde se logró recolectar pruebas en al menos siete casos de hurto, en los que se identificaron patrones similares en la ejecución de los delitos.

Entre los métodos, se destaca el uso de inhibidores de señal para bloquear los sistemas de seguridad de los vehículos, así como controles universales que permitían acceder a los automotores sin levantar sospechas.

El subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Juan Carlos Sierra, mencionó el resultado de los operativos que se hicieron de manera simultánea en la capital de Antioquia.



"Hubo tres capturas y se logró la incautación de dos vehículos de alta gama, un arma de fuego, placas falsas y equipos tecnológicos. Esta estructura habría generado rentas ilícitas superiores a los 1.400 millones de pesos", afirmó.

Según el informe oficial, la estructura criminal utilizaba un método basado en la marcación y seguimiento de sus víctimas y luego activaban dispositivos electrónicos para evitar el cierre centralizado de los vehículos y, mediante equipos de codificación, clonaban las llaves originales, logrando abrir y encender los automotores sin generar alertas.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Los Lisos’ habrían obtenido ganancias ilícitas superiores a los 1.400 millones de pesos y contarían con una trayectoria criminal cercana a los 10 años, con origen en Bogotá.

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Los capturados, con edades entre los 43 y 58 años, fueron presentados ante un juez de la República, quien les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.