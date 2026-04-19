En Donmatías, Antioquia, cayó el enlace entre el Tren de Aragua y mafias europeas

En un procedimiento realizado por autoridades nacionales e internacionales se logró la captura en el municipio de Donmatías a un hombre que es señalado como el enlace del Clan los Gallegos, facción del Tren de Aragua, y las mafias europeas para el envío de estupefacientes hacia otras partes del mundo.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el hombre tenía circular roja de la Interpol pues sería una de las piezas claves en un entramado criminal de tráfico de drogas transnacional y que, al parecer, se estaba escondiendo en esta zona del Norte antioqueño.

En Donmatías, Antioquia, cayó un hombre señalado de ser el enlace entre una de las facciones del Tren de Aragua y las mafias europeas. Al parecer, esta persona sería el responsable de enviar droga hacia otros países. #VocesySonidos pic.twitter.com/DlUt3Q44WH — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 19, 2026

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, mencionó en su cuenta de X que, “con más de 5 años de trayectoria criminal, sería el responsable de facilitar el envío de estupefacientes conectando redes transnacionales con organizaciones locales”.

La captura se efectuó por una orden emitida por la Audiencia Provincial de Madrid y aseguró el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, que el hombre también inyectaba altas sumas de dinero para la ejecución de las actividades ilícitas.



"Esta persona cumplía un rol estratégico dentro de la estructura criminal, aportando recursos superiores a mil millones de pesos para el financiamiento de actividades ilícitas, además de coordinar encuentros en el Norte del departamento para facilitar el envío de estupefacientes hacia Europa", mencionó el uniformado.

Los recursos obtenidos de estas actividades ilegales eran destinados al fortalecimiento, expansión y sostenimiento de la estructura criminal, incluyendo acciones que afectan la seguridad y la integridad de la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia.