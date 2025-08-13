Destruyen laboratorio del Clan del Golfo en Donmatías: producía 1.500 kg de droga al mes

El Ejército destruyó laboratorio que producía cerca de 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes en el norte de Antioquia. El Ejército Nacional estima que el laboratorio destruido tendría un valor aproximado de 2.180 millones de pesos.

En la vereda La Montera, del municipio de Donmatías, soldados de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, realizaron la destrucción de un laboratorio del Clan del Golfo usado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína cuyo valor estimado es de 2 mil millones de pesos.

En el lugar fueron hallados cerca de 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 975 galones de la sustancia en suspensión, 262 galones de insumos químicos líquidos, así como elementos y herramientas empleados para su producción.

Según el brigadier general, Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, este laboratorio clandestino pertenecía a la subestructura Edwin Román Velázquez Valle y con la destrucción de este complejo se evita la comercialización de más de tres millones de dosis de esta sustancia.

Destrucción de laboratorio del Clan del Golfo en Donmatías. Foto: suministrada.

"Según información de inteligencia, este laboratorio clandestino pertenecía a la subestructura Edwin Román Velázquez Valle, del grupo armado organizado Clan del Golfo. Este contundente golpe contra el narcotráfico afecta de manera significativa las capacidades logísticas financieras de este grupo armado organizado", expresó el brigadier.

Vale la pena recalcar que en lo corrido del año, en jurisdicción de la Cuarta Brigada, ya son ocho los laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y cuatro más de pasta base de coca destruidos en el departamento de Antioquia. Desde el Ejército afirmaron que se continuaran con los operativos en el Norte de Antioquia para mitigar el tráfico y producción de estupefacientes, uno de los principales negocios de estos grupos armados.