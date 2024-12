En dos días amputaron a dos personas por heridas con pólvora en Medellín y Bello

A pesar de medidas y campañas en diferentes partes de Antioquia para prevenir que haya personas quemadas con pólvora en la región, las cifras para la vigencia del 2024 son más que alarmantes en el departamento. El último reporte entregado por la Gobernación arrojó que en Antioquia van 25 quemados con pólvora en menos de 72 horas, un evidente aumento si se tiene en cuenta que a la misma fecha del año anterior se habían reportado 17 casos.

Entre los casos que han aportado al incremento destacan dos situaciones que se registraron en Medellín y Bello. Por un lado en la capital antioqueña un menor de edad de 13 años resultó quemado en segundo grado luego de manipular una papeleta, hecho que le valió al joven para que le fuera amputado un dedo de su mano.

Por su parte, en el Norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá una persona de 35 años perdió una falange de un dedo por la manipulación de un elemento pirotécnico. De momento, las autoridades en Bello investigan si efectivamente la situación ocurrió en su jurisdicción, en donde vive la persona lesionada, o si los hechos se registraron en otro municipio de la subregión.

Pero no sólo es la indignación por las dos personas amputadas en el departamento, también está la polémica por la responsabilidad que tienen los observadores que resultan lesionadas en la época decembrina, tal y como lo cuestionó la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, Rita Almanza.

“Cuál es la responsabilidad de los observadores. En mi casa cayó un volador dentro, pero otra cosa que yo esté participando activamente de una fiesta donde están echando pólvora, entonces mi responsabilidad también por no protegerme, por no retirarse. No todos los observadores están exentos de responsabilidad, por decirlo de alguna manera”, dijo Rita Almanza.

Por último, destacan desde la Administración Departamental que entre las afectaciones que se han generado por la pólvora en la región hay lesiones: cara (6), en miembros superiores (6), manos (5), daño ocular (4), tronco (2), daño auditivo (2) y cuello (1).