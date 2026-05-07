En el San Vicente Fundación realizaron el primer autotrasplante de hígado pediátrico en Colombia

El Hospital Infantil San Vicente Fundación en Medellín marcó un hito en la medicina colombiana al realizar el primer autotrasplante de hígado pediátrico del país. El procedimiento fue practicado a una paciente de 13 años.

La intervención consistió en extraer el hígado de la paciente, retirar el tumor y volver a implantar el tejido sano en una sola cirugía. Según el equipo médico, este tipo de procedimiento amplía las opciones con intención curativa para niños con tumores hepáticos complejos considerados inoperables.

El doctor Jaime Alberto Ramírez explicó que el caso requirió semanas de planeación y el trabajo articulado de más de 30 especialistas en oncología, cirugía hepatobiliar, anestesia, radiología intervencionista e intensivistas.

"Es un procedimiento de altísima complejidad, de los de mayor complejidad dentro del área de trasplantes, que involucra múltiples especialidades que con las que contamos en nuestro hospital infantil", explicó.



La paciente, identificada como María Isabel Taborda Bernal, llegó desde Bogotá a Medellín durante la temporada de diciembre junto a su madre. Un dolor abdominal persistente llevó a que fuera evaluada por especialistas, quienes detectaron el tumor hepático de gran tamaño.

De acuerdo con el boletín médico, aunque el tumor comprometía cerca del 80 % del hígado y estructuras críticas como la vena cava, la evolución de la menor ha sido positiva y tres días después de la intervención ya estaba caminando y actualmente avanza en su recuperación mientras retoma sus actividades académicas y cotidianas.

El hospital explicó que para alcanzar este resultado se utilizaron herramientas avanzadas de reconstrucción tridimensional del hígado y dispositivos especializados para controlar el sangrado.

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Cabe resaltar que, según cifras citadas del Observatorio Global de Donación y Trasplante, en 2024 se realizaron más de 42.000 trasplantes de hígado en el mundo.