En paz y sin altercados se vivió la final de la Copa América en varios puntos de Medellín

Una verdadera fiesta del fútbol vivieron los paisas en el sector de Provenza, donde más 15.000 personas vibraron con la final de la Copa América, con variadas pantallas gigantes que fueron instaladas en varios puntos de comercios de la zona.

Cientos de aficionados a la tricolor hacen presencia a esta hora en el sector de Provenza en Medellín, donde se esperan unas 18.000 personas para disfrutar de la final de la Copa América. #VocesySonidos pic.twitter.com/tgQG63Holx — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 14, 2024

Desde muy temprano, también por la final de la Eurocopa, fueron llegando cientos de personas para disfrutar del ambiente. Este es el caso de Anderson Vanegas y su familia, que aunque oriundos de Barranquilla, acompañaron a Colombia desde suelo paisa.

"Vine por la energía que se transmite aquí y toda la buena vibra que se siente para apoyar a la Selección Colombia. Hoy viene con mi esposa, mis consuegros, unos primos y unos amigos muy allegados", aseguró el turista.

Ánderson Vanegas y su familia vinieron desde Barranquilla a disfrutar de la fiesta del fútbol en Medellín, en el sector de Provenza. Decenas de familias y amigos disfrutan del ambiente del sector, que tiene variedad de pantallas gigantes para ver el partido #VocesySonidos pic.twitter.com/lbpWI64VYL — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 14, 2024

Locales y extranjeros le hicieron fuerza a la “tricolor”, por ejemplo, Perú tuvo representación en Raúl quien decidió apoyar a Colombia en este partido, luego de un año de vivir en la capital antioqueña, "yo soy de Perú, ya viviendo un año en Colombia, y pues tengo familia colombiana, así que apoyando a la selección".

Por otro lado, el retraso del partido no fue impedimento para que los paisas llegaran con el paso de las horas, a disfrutar de este partido. Y es que sin duda uno de los momentos de más emoción fue cuando Karol G entonó el himno nacional, pues los presentes en Provenza no sólo también lo cantaron sino que gritaron ante la salida de la cantante.

Sin embargo, 120 minutos después y con la derrota de Colombia, sólo se registraron congestiones vehiculares en las zonas de alta aglomeración, como los cinco sitios donde se instalaron pantallas gigantes en la capital antioqueña, en el Estadio Atanasio Girardot, donde se instalaron tres de ellas y en varios puntos de El Poblado. Aún así, los paisas se mostraron agradecidos con la “tricolor”.

"No se pudo, está bien, ya para la próxima... El equipo muy completo, muy fuerte, muy bien parado. No, unos guerreros.... Solo voy a decir una cosa, siempre nos ilusionan... Obviamente triste porque no ganamos, pero hicieron muy buen trabajo. Argentina es un equipo muy fuerte, o sea, Colombia jugó bastante bien", aseguraron los aficionados.

Con el cierre de la Copa América, comerciantes del sector de Provenza tuvieron aumento del 60% en sus ventas y dieron un buen balance del comportamiento de los hinchas que asistieron a los bares y restaurantes de la zona. Así lo confirmó Juanito Cobollo, directora de la Corporación Barrio Provenza.

"Un balance muy positivo con acompañamiento policial, de la alcaldía, o sea subimos más o menos un 60% las ventas, entonces es algo muy positivo", insistió Cobollo.

Por su parte, el edificio de EPM se vistió también de amarillo, azul y rojo, para hacer un homenaje a Colombia durante la final, mientras que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó que no hubo alteraciones de orden público durante el partido.

En todos los municipios del Valle de Aburrá, los aficionado disfrutan de pantalla gigante para la final de la Copa América. El retraso en la hora de inicio del partido no ha impedido que continúen llegando personas a los parquesde Itagüí, La Estrella y Envigado #VocesySonidos pic.twitter.com/c38bYvLfga — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 15, 2024

EPMBarranquillaOkFinalmente, en los 10 municipios que conforman la región hubo presencia de 1.032 uniformados que garantizaron la seguridad en sitios de alta aglomeración, ya que en todos los municipios del Valle de Aburrá había pantallas gigantes para ver la final.