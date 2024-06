En Rionegro buscan a dos cuñados desaparecidos desde el fin de semana: familia ofrece recompensa

En Rionegro, Oriente de Antioquia, una familia ofrece hasta 5 millones de recompensa por información que sirva para encontrar a dos hombres que desaparecieron desde el sábado 8 de Junio. Son cuñados y habían salido a ver un partido de fútbol

Se trata de Carlos Soto Restrepo y Julián Quintero Duque, dos hombres que el pasado sábado 8 de junio habrían salido juntos en una moto hacía la vereda Los Pinos, donde estuvieron viendo la final del Fútbol profesional Colombiano.

Ambos hombres fueron vistos por última vez en la cancha de Galicia, donde estaban viendo el partido, pero una vez finalizado el primer tiempo habrían salido en la moto, y desde entonces nadie conoce su paradero.

"Termina el primer tiempo, de ahí cogieron la moto y se fueron, ya hasta ahí saben. No sabemos más nada, esperamos quien nos diga que ya, pues yo no sé, es como el denuncia normal para que yo lo busquen o los que sepan algo nos digan, pero no, no sabemos nada de nadie, dice nada.", manifestó Yuliana Galeano, hermana de Julián y esposa de Carlos.

Finalmente, la mujer expresó que la familia ofrece hasta cinco millones de pesos por alguna información que sirva para encontrarlos y pueden contactarla al número de celular 3234606920.