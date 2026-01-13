Encuentran sin vida a hipopótamo en la Hacienda Nápoles; otro animal lo habría atacado

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare- informó que fue hallado un hipopótamo sin vida en uno de los pequeños lagos que están en jurisdicción de la Haciendo Nápoles en el Magdalena Medio antioqueño.

Según el reporte entregado por la autoridad ambiental, el animal fue hallado junto a otros hipopótamos por lo que inmediatamente se empezó la investigación para poder determinar con exactitud que había ocurrido con el espécimen que, al parecer, llevaba varios días muerto por su avanzado estado de descomposición.

David Echeverri, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, destacó que la primera hipótesis que manejan es que la muerte del animal se pudo dar por alguna confrontación territorial, hecho común entre los hipopótamos.

"Posiblemente se haya tratado de una lucha territorial ya que en el mismo lago se encontró una hembra en calor y otros machos que estaban en una faena de apareamiento", explicó el experto.



Por ahora desde la autoridad ambiental también indican que es una posibilidad que el hipopótamo haya muerto por alguna infección o bacteria que contrajo con anterioridad, no obstante, descartaron por el momento que el incidente se generara por un ataque humano.

Finalmente, y mientras avanzan las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud cómo murió el animal, Cornare mencionó que el estado del cuerpo no ha facilitado las inspecciones necesarias y destacó que el espécimen que falleció no era uno de los esterilizados por la autoridad ambiental.