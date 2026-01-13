En vivo
Encuentran sin vida a hipopótamo en la Hacienda Nápoles; otro animal lo habría atacado

Encuentran sin vida a hipopótamo en la Hacienda Nápoles; otro animal lo habría atacado

Las autoridades ambientales descartaron por el momento que el incidente se generara por un ataque humano.

