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Encuentran sin vida a una mujer en zona rural de Jardín: el cuerpo fue abandonado en un cafetal

La víctima, de 27 años, estaba reportada como desaparecida desde el pasado 30 de julio.

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Homicidio, referencia.
Foto: AFP.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Hallan el cuerpo decapitado de una mujer en una zona de cafetales del municipio de Jardín. Con este macabro hallazgo, la cifra de mujeres asesinadas en el departamento asciende a más de 60 casos en lo que va del año.

La víctima fue una mujer, de 27 años, identificada como Angie Paola Jiménez. Su cuerpo fue encontrado decapitado y abandonado en un cafetal de una zona rural del municipio de Jardín, en el Suroeste antioqueño, tras permanecer desaparecida desde el pasado 30 de julio.

El hallazgo fue reportado por campesinos del sector, quienes ubicaron el cuerpo sin vida en medio de la vegetación. De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, el crimen estaría presuntamente relacionado con disputas por el control territorial y un ajuste de cuentas en la subregión.

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Este caso se suma a un panorama departamental crítico en materia de seguridad para las mujeres. Según cifras documentadas por la Fundación Sumapaz, ya se registran al menos 65 mujeres asesinadas en lo corrido del año en Antioquia. Medellín es el municipio con mayor incidencia, al concentrar alrededor de 10 de estos crímenes.

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