Un enorme deslizamiento de tierra provocó el cierre total de la vía Concordia - Betulia. Aunque parece que la emergencia no ocurrió por las lluvias, el movimiento en masa es progresivo, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades en Antioquia.

La Gobernación de Antioquia anunció el cierre total de la vía que comunica a los municipios de Concordia con Betulia y Urrao, debido a una falla geológica que representa un alto riesgo para quienes transitan por este corredor vial. El cierre se aplica en el kilómetro 10+100, donde se ha identificado un movimiento en masa significativo.

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Los expertos aseguran que lo que ocurrió fue un deslizamiento de material que afectó notoriamente la calzada, causó fracturas del pavimento y daños en las obras hidráulicas. Según las autoridades, la inestabilidad del terreno es progresiva y no está relacionada con lluvias recientes ni con actividad sísmica, lo que aumenta la preocupación por ser algo impredecible.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, se registró un hundimiento cercano a los 80 centímetros en el punto crítico. Esta condición eleva considerablemente el nivel de riesgo, haciendo inviable mantener el tránsito vehicular en la zona como indicó Juan Gómez, subsecretario operativo.



“Para el inicio de la Semana Santa debe tener en cuenta que en todos los corredores viales se tendrá dispositivos de Éxodo los días 27 y 28 igual que el miércoles 1 y el jueves 2 de abril. Para la operación retorno también se tendrán operativos especiales los días 4 y 5 de abril”, afirmó.

Desde una empresa especializada se adelantan estudios y diseños que permitan encontrar una solución definitiva. Cabe recordar que este tramo ya había sido priorizado como punto crítico desde 2025, periodo en el que se ejecutaron algunas obras de mitigación como el sellado de grietas y el control de aguas superficiales.

Por su parte, el Dagran tras una visita técnica con geólogos y el acompañamiento del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Betulia, recomendó la evacuación preventiva de una vivienda ubicada en el talud superior. Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente del terreno para evaluar posibles activaciones de protocolos de emergencia.