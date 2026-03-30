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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enorme deslizamiento de tierra provocó el cierre total de la vía Concordia - Betulia

Enorme deslizamiento de tierra provocó el cierre total de la vía Concordia - Betulia

No ocurrió por las lluvias, el movimiento en masa es progresivo, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades en Antioquia.

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