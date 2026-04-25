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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a la cárcel a hombre que agredió sexualmente a una mujer en embarazo en Medellín

Enviaron a la cárcel a hombre que agredió sexualmente a una mujer en embarazo en Medellín

El procesado no aceptó los cargos por la conductas imputadas en las que también habría producido el aborto de la víctima.

Mujer embarazada
Mujer embarazada
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

La Fiscalía General de la Nación informó que Brayan Andrés Cano Cano, de 21 años, fue enviado a prisión como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer en Medellín.

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    Capturado panameño en Medellín.
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    En pleno centro de Medellín capturaron a panameño prófugo de la justicia desde hace 7 años

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió hace menos de una semana, cuando el hombre habría ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima, quien se encontraba en estado de embarazo de nueve meses.

Según el ente acusador, durante el ataque la mujer fue golpeada y sometida a un forcejeo en el que el agresor intentó abusar de ella. Como consecuencia de la agresión, se produjo la pérdida del bebé, que estaba próximo a nacer.

Los gritos de la víctima alertaron a vecinos del sector, quienes lograron retener al señalado agresor hasta la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cárcel en Colombia
Cárcel en Colombia
Foto: referencia, AFP

Posteriormente, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías y procesado por el delito de acto sexual violento. Durante las audiencias concentradas no aceptó los cargos, por lo que se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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