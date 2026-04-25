Enviaron a la cárcel a hombre que agredió sexualmente a una mujer en embarazo en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que Brayan Andrés Cano Cano, de 21 años, fue enviado a prisión como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer en Medellín.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió hace menos de una semana, cuando el hombre habría ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima, quien se encontraba en estado de embarazo de nueve meses.
Según el ente acusador, durante el ataque la mujer fue golpeada y sometida a un forcejeo en el que el agresor intentó abusar de ella. Como consecuencia de la agresión, se produjo la pérdida del bebé, que estaba próximo a nacer.
Los gritos de la víctima alertaron a vecinos del sector, quienes lograron retener al señalado agresor hasta la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Posteriormente, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías y procesado por el delito de acto sexual violento. Durante las audiencias concentradas no aceptó los cargos, por lo que se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.