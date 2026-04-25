Enviaron a la cárcel a hombre que agredió sexualmente a una mujer en embarazo en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que Brayan Andrés Cano Cano, de 21 años, fue enviado a prisión como presunto responsable de agredir sexualmente a una mujer en Medellín.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió hace menos de una semana, cuando el hombre habría ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima, quien se encontraba en estado de embarazo de nueve meses.

Según el ente acusador, durante el ataque la mujer fue golpeada y sometida a un forcejeo en el que el agresor intentó abusar de ella. Como consecuencia de la agresión, se produjo la pérdida del bebé, que estaba próximo a nacer.

Los gritos de la víctima alertaron a vecinos del sector, quienes lograron retener al señalado agresor hasta la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Cárcel en Colombia Foto: referencia, AFP

Posteriormente, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías y procesado por el delito de acto sexual violento. Durante las audiencias concentradas no aceptó los cargos, por lo que se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.