Comerciante asesinado tras ataque sicarial en Medellín sería enlace de banda criminal ecuatoriana

Con el paso de las horas se siguen conociendo detalles sobre el ataque sicarial que produjo la muerte en el barrio Estadio, occidente de Medellín, de Jesús David Villa Lamadrid, de 26 años de edad.

Aunque los esfuerzos de las autoridades se encaminan en establecer si el hecho violento responde a asuntos de actividades económicas a las que se dedicaba la víctima como la comercialización de ropa, otros asuntos personales relacionados incluso con el crimen trasnacional guardarían relación con lo ocurrido.

Según información oficial, Villa Lamadrid sería un enlace en el país de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, dedicada principalmente al narcotráfico. Nació como una facción disidente de la estructura de 'Los Choneros' tras su fragmentación y con injerencia en ciudades costeras del vecino país como Esmeraldas, Guayaquil y Manta.

El hombre oriundo de Barranquilla sería identificado dentro del grupo criminal como alias ‘Samir’ y actuaría como pieza clave en el tránsito de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa.



Sobre los responsables de ejecutar la acción criminal contra Villa, la motocicleta en la que huyeron los dos sicarios fue identificada por cámaras de seguridad en el nororiente de la ciudad luego de emprender la huida al propinarle a la víctima varios impactos con arma de fuego cuando esta se movilizaba en una camioneta blanca que terminó sobre una acera y estrellada contra un árbol.

Según el reporte policial, durante la inspección técnica de la escena, organismos judiciales recolectaron 14 vainillas calibre 9 milímetros que son materia de investigación para identificar tanto la procedencia de las armas utilizadas como a los mismos victimarios.