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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Erosión del río deja viviendas afectadas en Carmen del Darién: comunidades alertan riesgo mayor

Erosión del río deja viviendas afectadas en Carmen del Darién: comunidades alertan riesgo mayor

Las comunidades advierten que el riesgo se extiende a otros sectores ubicados en las riberas de los ríos Atrato y Curvaradó.

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