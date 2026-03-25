Erosión del río deja viviendas afectadas en Carmen del Darién: comunidades alertan riesgo mayor

Una emergencia ambiental encendió las alarmas en el municipio de Carmen del Darién, luego de que un proceso de erosión fluvial provocara el deslizamiento de tierra en la cabecera municipal y afectara varias viviendas. Así lo confirmó Antonio Beltrán Mosquera, comunicador del colectivo Los Rostros de Mi Pueblo.

Según el líder social, el movimiento de tierra se originó en la parte alta del casco urbano, generando daños en casas cercanas a la ribera. “Tuvimos un suceso bastante importante en el medio ambiente (…) varias viviendas resultaron damnificadas”, explicó, al advertir sobre la fragilidad del terreno en la zona.

Beltrán Mosquera señaló que esta situación se da en medio de la paralización de un proyecto clave para mitigar riesgos: la construcción de un muro malecón. “Es uno de los proyectos más importantes del municipio, pero lleva cerca de 30 meses detenido sin la atención suficiente”, afirmó, responsabilizando tanto al contratista como a la Gobernación del Chocó.

La problemática no se limita al casco urbano. En el corregimiento de Domingo, al menos 30 viviendas han sido afectadas y varias familias han tenido que ser reubicadas. “Ya tenemos dos emergencias activas en el municipio”, indicó el vocero comunitario.



Además, las comunidades advierten que el riesgo se extiende a otros sectores ubicados en las riberas de los ríos Atrato y Curvaradó, así como en distintas cuencas del territorio. La temporada invernal podría agravar el panorama si no se toman medidas urgentes.

Frente a la emergencia, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció su desplazamiento hacia las zonas afectadas y la llegada de una comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entretanto, líderes comunitarios y consejos locales reiteraron el llamado a las autoridades para reactivar las obras y evitar nuevas afectaciones en Carmen del Darién.