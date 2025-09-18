En vivo
Antioquia  / Esta fue la causa de la espuma que generó alarma en quebradas de La Ceja, Antioquia

Esta fue la causa de la espuma que generó alarma en quebradas de La Ceja, Antioquia

La situación fue atendida por profesionales de Empresas Públicas de La Ceja (EPL), quienes verificaron el origen del incidente.

quebradas de La Ceja, Antioquia
quebradas de La Ceja, Antioquia
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

La aparición de una capa de espuma en las quebradas Payuco y La Argentina, en el municipio de La Ceja (Antioquia), generó alarma entre los habitantes en horas de la tarde de este jueves, 18 de septiembre. La situación fue atendida por profesionales de Empresas Públicas de La Ceja (EPL), quienes verificaron el origen del incidente.

De acuerdo con la entidad, la espuma se produjo por un derrame accidental de jabón proveniente de un vehículo. Las lluvias registradas en la zona arrastraron la sustancia hasta las quebradas, provocando la formación que llamó la atención de la comunidad.

Empresas Públicas de La Ceja aclaró que este hecho no representa un riesgo para el abastecimiento de agua, ya que las fuentes que surten las plantas de tratamiento no se vieron comprometidas.

No obstante, la empresa anunció que presentará una queja formal ante la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) por la afectación ambiental ocasionada, con el propósito de que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Aquí el video:

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la protección del medioambiente y la tranquilidad de la ciudadanía, asegurando que continuará haciendo seguimiento al caso en articulación con las autoridades competentes.

