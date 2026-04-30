Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, Chocó

En el marco del aniversario número 24 de la masacre de Bojayá, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, realizará un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas a las víctimas de esta tragedia ocurrida en el departamento de Chocó.

El evento se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y será presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La conmemoración tendrá lugar en un territorio que aún guarda las cicatrices de lo ocurrido el 2 de mayo de 2002, cuando más de un centenar de personas murieron en medio de enfrentamientos entre integrantes de las Farc y las AUC.



Sobre la masacre

Hay que recordar que, en aquel entonces, y en medio del fuego cruzado, la población civil buscó refugio en la iglesia del pueblo que terminó siendo impactada por un cilindro bomba lanzado por la guerrilla, causando una de las peores masacres registradas en el país.

Los hechos también afectaron a comunidades cercanas, como las del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia, donde la confrontación armada causó temor y el desplazamiento forzado en decenas de familias.

Este acto de perdón se enmarca en los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de verdad, justicia y reparación, especialmente frente a las víctimas del conflicto armado. Según voceros oficiales, la ceremonia incluirá espacios de memoria, intervenciones de líderes comunitarios y actos simbólicos.