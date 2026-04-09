Estadounidense fue detenido en Rionegro tras intimidaciones en tres colegios del Oriente

Profesor estadounidense fue detenido en Rionegro tras protagonizar intimidaciones en colegios del Oriente antioqueño y alteraciones en vía pública. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín reiteraron a Migración Colombia la solicitud de que agilice su deportación.

Un caso en el que sí sirvieron las denuncias ciudadanas se registró en el municipio de Rionegro, luego de que un hombre extranjero identificado como Samuel Mcvey visitara por lo menos tres colegios del sector Alto de las Palmas, donde intimidó a varias personas, por lo que fueron los mismos padres de familia los que alertaron a través de grupos en redes sociales.

El estadounidense es señalado de presentarse como profesor de inglés en las instituciones y generar riñas, por lo que tras las denuncias ciudadanas fue ubicado por la policía de Antioquia y llevado el Centro de Traslado por Protección en Rionegro, momento en el que según narró el propio gobernador Andrés Julián Rendón estaba en un alto estado de alteración.

Tras identificar que el ciudadano americano tiene antecedentes en su país y una orden de captura vigente por enviar correos con amenazas al distrito escolar y difundir polémicos videos en internet tras ser despedido de la escuela secundaria Isaac E. Young en la ciudad de New Rochelle, tanto Rendón como el secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa pidieron a Migración Colombia que este sea expulsado del país.



"Hablamos con rectores de los colegios, con padres de familia, para que pudieran poner las denuncias ante Migración de todo lo ocurrido, entonces, desde ayer en la tarde noche se avanzó con Migración para recepcionar todas esas denuncias que le den sustento a una medida administrativa por parte de la entidad, para que este sujeto sea expulsado del país", indicó.

Este ciudadano norteamericano ha sido detenido en Rionegro por la @PoliciaColombia en estado de grave exaltación, donde protagonizó una riña en vía pública, cerca a un establecimiento educativo.

Solicitamos a @MigracionCol proceder con su deportación. pic.twitter.com/Gi2cHrJutr — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 9, 2026

Villa señaló como un peligro que este tipo de personas ingresen al país, y para este caso se hospeden en Medellín, teniendo en cuenta su historial y lo que causó en los planteles como el colegio Monteluna.

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De momento, desde la entidad migratoria confirmaron que la regional Antioquia- Chocó ya revisa este caso, así como ocurre habitualmente con otras solicitudes del mismo estilo.