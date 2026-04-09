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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estadounidense fue detenido en Rionegro tras intimidaciones en tres colegios del Oriente

Estadounidense fue detenido en Rionegro tras intimidaciones en tres colegios del Oriente

La Gobernación y la Alcaldía de Medellín reiteraron a Migración Colombia la solicitud de que agilice su expulsión del país, medida que ya está siendo evaluada por la regional Antioquia-Chocó.

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