Medellín y Bello tendrán cortes de agua esta semana; afectarán a más de 20.000 usuarios

Empresas Públicas de Medellín informó que, para realizar el lavado de los tanques que abastecen a los circuitos del Doce de Octubre y París, unos 20.000 usuarios de Medellín y Bello se verán afectados por cortes de agua programados.

Esta tarea -el lavado de tanques-, recordó EPM, es llevada a cabo dos veces al año y es fundamental para asegurar que el agua que llega a los hogares cumpla con los estándares de calidad.

Para ejecutar este procedimiento, será necesario interrumpir temporalmente el servicio de acueducto en varios sectores del Distrito de Medellín y Bello. La interrupción está programada para el jueves 22 de agosto, comenzando a las 10:00 de la noche y extendiéndose hasta la madrugada del viernes 23 de agosto.

Cortes de agua en Medellín

En Medellín, el corte afectará a 12.516 usuarios en los barrios Picacho, Doce de Octubre No. 1 y No. 2, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y París, además de algunas áreas en Bello. Los límites de la zona de interrupción incluyen desde la carrera 82G hasta la carrera 85, entre calles 106C y 97 en Medellín, y desde la carrera 73 hasta la carrera 76, entre calles 20B y 25C en Bello.

Adicionalmente, 8.606 usuarios en los barrios El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho y París también se verán afectados entre las 10:00 de la noche del jueves y las 5:00 dela mañana del viernes. Esta zona comprende desde la calle 20F hasta la calle 27, entre carreras 77 y 83, en Bello, y desde la calle 107 hasta la calle 97, entre carreras 85 y 87, en Medellín.