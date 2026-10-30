Estos son los eventos culturales y gastronómicos para disfrutar en Antioquia este fin de semana

Con eventos de disfraces como epicentro, Medellín lidera la agenda cultural en el departamento para este fin de semana, en el que se tendrá la celebración de Halloween.

Planes de Halloween en Medellín 2026

Para quienes disfrutan disfrazarse, la capital antioqueña tendrá, en la Biblioteca Pública de Belén, durante todo el fin de semana, el Festival Distrito Otaku, evento con entrada libre.

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"Tendremos una gran variedad y oferta cultural, gastronómica, artística y cultural en este gran escenario dirigido a todo el público", señaló Juan Rafael Fernández, coordinador de bibliotecas de Comfenalco Antioquia.

También con ambiente de disfraces, el programa 'Caiga Pues' llegará con su programación al nororiente de Medellín, puntualmente en la UVA La Armonía de la Comuna 3, Manrique.



Otro plan de Halloween en Medellín es, hasta el sábado, en Plaza Palmas de El Tesoro Parque Comercial, donde 'Dragones, universo legendario' tiene abierta una experiencia que combina juego, imaginación y aventura alrededor de cinco linajes de dragones: Fuego, Agua, Aire, Tierra y Trueno.

Para quienes buscan otros planes, la oferta será de gastronomía y en el Suroeste del departamento, con el Cafestival en Andes.

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"Allí podemos notar cómo ha ido mejorando la calidad de los cafés para llegar a los mercados internacionales, los mercados más exigentes que hay en el mundo. Esto es lo que nos gusta mostrar de Antioquia para el mundo", indicó el secretario de Desarrollo Económico de la gobernación, Camilo Tamayo.

"Los invitamos a vivir una experiencia llena de tradición, de gastronomía, de emprendimiento, innovación, cultura y, por supuesto, el mejor café de Antioquia. Los invitamos para que se acerquen con sus familias, con amigos a disfrutar de esta gran fiesta", dijo, por su parte, Silvia Natalia Restre Pochoa, gerente regional de Confenalco para el Suroeste.

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Medellín también tendrá durante este fin de semana el Festival de Aves, donde se podrá disfrutar actividades de avistamiento, además de ciencia y encuentros académicos en lugares como los cerros El Volador, Nutibara y El Picacho.

La programación de este espacio invita a la ciudadanía a descubrir las especies que habitan la ciudad y las aves migratorias que atraviesan el territorio en busca de alimento, refugio y descanso.