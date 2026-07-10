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Estos son los grandes eventos que tendrá Medellín durante el puente festivo: música, artes y deporte

Por carrera atlético de 15 kilómetros, la ciudad tendrá cierres en algunas vías importantes en horas de la mañana.

Artesanías en Medellín.
Artesanías en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

Con eventos musicales, de artesanía y deportivos, Medellín será el epicentro cultural del departamento durante este puente festivo en el que se estrena la celebración a la Virgen de Chiquinquirá.

Desde hoy y durante todo el fin de semana, la música se tomará el teatro al aire libre Carlos Vieco con una nueva edición de Ciudad Altavoz, etapa previa al Festival Internacional Altavoz, para brindar un espacio es esparcimiento gratuito a los amantes de géneros como el rock, punk, ska y reggae.

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, detalló cuántas agrupaciones estarán presentándose en este evento musical: "Viviremos 7 jornadas con el talento de 70 bandas locales que representa la riqueza de nuestra escena musical", señaló el funcionario.

Por otra parte, también en la capital antioqueña, pero en Plaza Mayor, Medellín vivirá el primer fin de semana de Expoartesano, un evento que contará con demostraciones de oficio en vivo, recorridos guiados, charlas y una amplia variedad gastronómica que espera cerca de 40.000 visitantes.

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Ricardo Galindo, gerente de Plaza Mayor, explicó que más se encontrarán quienes visiten este espacio: "Más de 600 artesanos de todos los rincones del país compartirán su historia, identidad y el legado que mantiene vivas nuestras tradiciones", adelantó.

Para los amantes del deporte, el próximo domingo Medellín tendrá una carrera atlética de 15 kilómetros que, además, hay que tener presente, generará algunos cierres viales entre las 5:30 y 9:30 de la mañana

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