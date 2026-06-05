Estos son los planes gratuitos para este puente festivo en Antioquia: literatura, moda, música y más

Medellín y el Oriente marcarán la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento, ofreciendo desde eventos gastronómicos hasta otros de literatura, de carácter gratuito y para toda la familia.

Feria de Libros y Cultura

Desde hoy hasta el domingo, con entrada gratuita, El Tesoro tendrá la Sexta Feria de Cultura y Libros, con más de 30 invitados entre escritores, cocineros, cineastas y músicos y mucho más, como contó Andrea González, vocera del evento: "Este año hacemos un homenaje al nacimiento, los 100 años de nacimiento de Delia Zapata Olivella, quien fue una gestora cultural, bailarina y que trabajó pues por nuestra memoria y también las tradiciones. Por ello, nuestra edición se llama Tradiciones y fiestas populares de Colombia", indicó.

"Estaremos con 40 editoriales y librerías, 12 conversaciones, cuatro lanzamientos de libros, programación para los niños, y un sinnúmero de actividades alrededor de las letras y de la cultura", añadió González sobre este espacio que el fin de semana tendrá desde conversatorios hasta muestras de taetro.

Feria de diseño local en Medellín

Por otra parte, el distrito creativo de Medellín El Perpetuo Socorro, tendrá un mercado de diseño, con exposición de 39 marcas y más en una programación que amplía Paola Mejía, vocera del espacio.



"Traemos marcas locales, conversaciones y una programación artística alrededor de una pregunta muy simple, ¿cómo queremos habitar nuestros espacios?", explicó.

¿Qué hacer este puente festivo en el Oriente de Antioquia?

En el Oriente la programación también será variada. En primera instancia, el municipio de El Carmen de Víboral ofrecerá música con una nueva versión de Víboral Rock hasta el domingo.

Finalmente, en esa misma subregión, se tendrá otra edición del festival gastronómico ¡Qué Delicia El Retiro! evento que hasta el 15 del presente mes reunirá a más de 100 establecimientos gastronómicos de la zona urbana y los corredores viales del municipio, ofreciendo a visitantes y locales una oferta diversa, accesible y llena de sabor guarceño.