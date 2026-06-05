En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Constituyente
Miguel Uribe
Iván Cepeda
De La Espriella
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estos son los planes gratuitos para este puente festivo en Antioquia: literatura, moda, música y más

Estos son los planes gratuitos para este puente festivo en Antioquia: literatura, moda, música y más

La agenda cultural en el departamento estará, durante estos cuatro días, centrada en Medellín y en la subregión del Oriente con eventos para toda la familia.

Feria de Libros y Cultura en Medellín.
Feria de Libros y Cultura en Medellín.
Foto: suministrada.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

Medellín y el Oriente marcarán la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento, ofreciendo desde eventos gastronómicos hasta otros de literatura, de carácter gratuito y para toda la familia.

Feria de Libros y Cultura

Desde hoy hasta el domingo, con entrada gratuita, El Tesoro tendrá la Sexta Feria de Cultura y Libros, con más de 30 invitados entre escritores, cocineros, cineastas y músicos y mucho más, como contó Andrea González, vocera del evento: "Este año hacemos un homenaje al nacimiento, los 100 años de nacimiento de Delia Zapata Olivella, quien fue una gestora cultural, bailarina y que trabajó pues por nuestra memoria y también las tradiciones. Por ello, nuestra edición se llama Tradiciones y fiestas populares de Colombia", indicó.

"Estaremos con 40 editoriales y librerías, 12 conversaciones, cuatro lanzamientos de libros, programación para los niños, y un sinnúmero de actividades alrededor de las letras y de la cultura", añadió González sobre este espacio que el fin de semana tendrá desde conversatorios hasta muestras de taetro.

Lea también:

Arma de fuego.jpg
Antioquia

Al menos 23 municipios en Antioquia no registran ni un solo homicidio este 2026

Feria de diseño local en Medellín

Por otra parte, el distrito creativo de Medellín El Perpetuo Socorro, tendrá un mercado de diseño, con exposición de 39 marcas y más en una programación que amplía Paola Mejía, vocera del espacio.

"Traemos marcas locales, conversaciones y una programación artística alrededor de una pregunta muy simple, ¿cómo queremos habitar nuestros espacios?", explicó.

¿Qué hacer este puente festivo en el Oriente de Antioquia?

En el Oriente la programación también será variada. En primera instancia, el municipio de El Carmen de Víboral ofrecerá música con una nueva versión de Víboral Rock hasta el domingo.

Finalmente, en esa misma subregión, se tendrá otra edición del festival gastronómico ¡Qué Delicia El Retiro! evento que hasta el 15 del presente mes reunirá a más de 100 establecimientos gastronómicos de la zona urbana y los corredores viales del municipio, ofreciendo a visitantes y locales una oferta diversa, accesible y llena de sabor guarceño.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Ministerio de Cultura

Sociedad

Publicidad

Publicidad

Publicidad