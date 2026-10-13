Estudiantes de Medicina de la UdeA entran en paro por elección de decano Jorge Osorio Ciro

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia se declararon en paro tras la elección de Jorge Osorio Ciro como nuevo decano. Aseguran que para la designación el Consejo Superior desconoció consultas internas que daban como ganador al profesor Pablo Patiño, quien se venía desempeñando en el cargo

Más dudas que certezas dejó para varios estamentos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia la reciente designación de Jorge Osorio Ciro como decano de esa unidad académica y sobre la cual ya se empiezan a conocer acciones de protesta.

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Y es que tras una reciente asamblea, los estudiantes se declararon en paro expresando su inconformidad frente a la decisión tomada por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), quien escogió a Osorio pese a que consultas internas de las que también participaron profesores y egresados el 23 de septiembre dieron ganador por un amplio margen a Pablo Patiño, quien se venía desempeñando en el cargo.

Jorge Posada, representante de los egresados ante el Consejo de Facultad, indicó que si bien las consultas no tienen un carácter vinculante al momento de tomar una decisión, su desconocimiento por parte del CSU demuestra un talante antidemocrático y autoritario que no debería primar en ese tipo de escenarios.



Además, expresó su preocupación por la posibilidad que con esta determinación se terminen viendo afectados procesos que estaban avanzado a buen ritmo en los últimos años como la adecuación académico-administrativa, la reforma curricular, proyectos de humanización, bienestar y permanencia.

“Nos preocupa profundamente que estos procesos que se venían adelantando, que mejoraron sustancialmente el funcionamiento de la Facultad de Medicina, que mejoraba el relacionamiento entre estudiantes, profesores y la parte administrativa, tengan una suspensión abrupta con la salida del doctor Pablo Patiño Grajales de la decanatura”, aseguró.

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Como agenda de movilización durante el paro se espera que este martes 13 de octubre se lleve a cabo una jornada preparatoria, al día siguiente desde la Facultad se sumen a la jornada de marcha nacional por la autonomía universitaria, el 15 de octubre en asamblea multiestamentaria definan un pliego de exigencias para la administración y al cierre de la semana se lleve a cabo un plantón.

Jorge Osorio Ciro llegó a la decanatura en medio de los ruidos que permanecen en la opinión pública sobre su resistida gestión como presidente del Deportivo Independiente Medellín entre 2008 y 2012, además de las divisiones que se habrían evidenciado en la votación en el Consejo Superior.