Exempleados de la aerolínea San Germán siguen esperando el pago de la liquidación e indemnización

A los cientos de viajeros que se quedaron con las maletas empacadas tras la suspensión de operaciones de la aerolínea San Germán Express en septiembre, se suman los 95 empleados que tras ser despedidos siguen a la espera de su liquidación.

Alejandra Durango, quien trabajaba como analista de compras, le contó a Blu Radio que solo a ella, por ejemplo, le deben cinco millones de pesos, pues trabajó un año en la aerolínea, pero que tiene compañeros que trabajaron por más de cinco años en la empresa y a ellos tampoco les responden.

"No nos contestan los teléfonos, no responden los mensajes. Varias personas hemos puesto la queja ante el Ministerio de Trabajo y no nos dan respuesta; tampoco asisten a las audiencias de conciliación", contó Alejandra.

Por su parte, Hair Palacios Mosquera, otro de los ex empleados de la aerolínea que ofrecía vuelos chárter desde el aeropuerto Olaya Herrera hacia zonas de difícil acceso como El Bagre y Urrao, Antioquia; además de Nuquí, Bahía Solano, Capurganá y Quibdó en Chocó, asegura que lo más difícil ha sido conseguir empleo y que por eso le urge que le paguen.

"Estamos sobreviviendo con lo que conseguimos en el día a día. Yo soy padre de dos niñas por las cuales debo responder, pago arriendo", agregó Hair.

Blu Radio conoció que la aerolínea cerró su oficina, la cual estaba ubicada en el Olaya Herrera, y en su página web lo único que aparece es que las PQRS deberán ser canalizadas por el correo servicioalcliente@gruposangerman.com , correo que según los afectados nadie responde.

