Exparamilitar alias ‘Memín’ aceptó responsabilidad en más de 160 homicidios en Antioquia

El excomandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’, aceptó su responsabilidad por 167 hechos delictivos, entre ellos, 109 homicidios en persona protegida, cometidos entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, en Antioquia. La actuación hace parte de una investigación adelantada por una fiscal especializada por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese periodo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer la actuación criminal de Tuberquia cuando era comandante del Bloque Noroccidental de las AUC, organización señalada de cometer hechos de violencia contra población campesina, comerciantes, finqueros y líderes sociales en esa región del departamento. En diligencia de formulación de cargos, el exparamilitar aceptó su responsabilidad como determinador de los crímenes perpetrados entre 1996 y 2005.

Entre los hechos reconocidos figuran los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes, William de Jesús Rivera Brand; del concejal de San Jerónimo, Jaime Arturo Ramírez Arboleda; y del líder comunitario José Milagros Mena Gil. Asimismo, aceptó el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual cometida contra la madre y la hermana del menor, así como el desplazamiento forzado de esa familia en una zona rural del municipio de Ebéjico.

La Fiscalía informó que el procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados, 9 torturas en persona protegida, 5 secuestros simples agravados, 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida, 2 lesiones en persona protegida y 11 hurtos calificados y agravados. Además, aceptó cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y utilización ilegal de uniformes e insignias.



La actuación hace parte de una estrategia orientada a la terminación anticipada de procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 contra integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Con la aceptación de responsabilidad, el proceso continuará ante un juez especializado, quien será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.