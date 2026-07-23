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Unos 22 niños se intoxicaron por gas pimienta que se regó en un salón de clases en Antioquia

Las autoridades investigan qué otros menores de edad están involucrados en los hechos, registrados en el municipio de San Vicente Ferrer, que dejaron afectaciones leves.

INTOXICACIÓN- BOMBEROS SAN VICENTE FERRER.jpg
Foto: Bomberos San Vicente Ferrer
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

En San Vicente Ferrer, Antioquia, 22 estudiantes resultaron intoxicados por un gas pimienta que se llevó uno de ellos. Las autoridades investigan qué otros menores de edad están involucrados en los hechos, que dejó afectaciones leves.

La emergencia se registró, puntualmente, en la Institución Educativa San Vicente Ferrer, en el oriente antioqueño, luego de que un estudiante manipulara una botella de gas pimienta al interior del plantel.

La situación desencadenó en la afectación de 22 estudiantes que tuvieron que ser remitidos por parte del Cuerpo de Bomberos al hospital local (Fundación Hospital San Vicente Ferrer) para recibir valoración médica, tras presentar síntomas asociados a la exposición.

A la par, organismos de socorro atendieron la emergencia, brindaron la atención inicial en el lugar y confirmaron que ninguno de los estudiantes reviste gravedad. El parte médico lo dio el director del centro asistencial Jhon Jaime Ramírez.

“Deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de violencia contra servidor público. Además solicitaremos a la fiscalía determinar si su conducta podría constituir una tentativa de homicidio por el riesgo que puso a nuestro agente en el lugar”, aseguró.

Por su parte, el rector de este colegio público, Rodrigo Anselmo Acevedo, manifestó que se activaron los protocolos de atención establecidos y que ya se está trabajando para esclarecer los hechos y adelantar el comité disciplinario correspondiente.

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“Ocurrió un incidente en nuestras instalaciones educativas. Unos chicos activaron al parecer un un aerosol con gas mostaza de los cuales provocó pues irritación en algunos estudiantes. libres de alguna complicación. Por nuestro pacto de convivencia estamos en el proceso de convocatoria a padres de familia a los presuntos involucrados en el asunto”, afirmó.

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La Alcaldía de esa localidad confirmó que las clases se reanudarán con normalidad este jueves. “Desde la Administración Municipal se hizo presencia inmediata para evaluar lo ocurrido, brindando acompañamiento desde los sectores de Educación y Salud, articulando las acciones necesarias para atender la situación y garantizar el bienestar de la comunidad educativa”, se lee en un comunicado.

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