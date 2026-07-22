Juez ordenó a la Supersalud suspender la inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia

Con un fallo de tutela, un juez ordenó a esta Superintendencia que lidera el exalcalde de Medellín Daniel Quintero suspender la inspección adelantada a la Fábrica de Licores de Antioquia.

Además, ordenó a esa entidad rectificar la información difundida según la cual la FLA se había opuesto a la realización de la auditoría, protegiendo así el buen nombre y la honra de esta empresa.

“Protegimos el buen nombre y la honra de una empresa que es patrimonio de todos los antioqueños. Protegimos a la empresa más querida los antioqueños hasta el último día de nuestra gestión. Siempre con la convicción de defender la legalidad, la institucionalidad y el patrimonio público”, señaló Esteban Ramos, exgerente de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Cabe recordar que la inspección de la Supersalud a la Fábrica de Licores de Antioquia a finales de junio pasado generó un fuerte choque institucional y jurídico. La Superintendencia acusó a los directivos de la licorera de bloquear una auditoría de vigilancia sobre los recursos destinados a la salud, lo que motivó denuncias penales por parte de la entidad.



Por su parte, la FLA interpuso una acción de tutela y recusaciones, argumentando que la Supersalud excedía sus competencias al solicitar información protegida por reserva comercial. Posteriormente, un juez suspendió temporalmente la diligencia de manera preventiva. Este tenso el pulso administrativo que terminó en la renuncia del gerente de la FLA, Esteban Ramos.